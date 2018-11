Německý ministr krotí paniku: I tvrdý brexit by evropské země docela dobře zvládly

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Pevně jsem si předsevzal být optimistický," odvětil dnes Scholz na otázku, jestli si myslí, že se Londýnu a Bruselu nakonec podaří uzavřít dohodu o vystoupení Británie z osmadvacítky. Tvrdý brexit by s sebou podle něj nesl velké hospodářské následky, které by nejvíce pocítila Británie, ale úplně by se jim nevyhnul nikdo.

"Myslím, že většina evropských zemí by to mohla zvládnout docela dobře, ale následky by to mělo. Pro Británii by to určitě byla ta nejhorší možnost," poznamenal. Proto podle něj Německo dělá vše pro to, aby se dohodu uzavřít podařilo.

Hlavním sporným bodem mezi oběma stranami i dál zůstává způsob, jak zamezit vzniku celní hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem, jak dnes zástupcům vlád 27 zemí Evropské unie v Bruselu řekl hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.

Německý ministr Scholz také vyjádřil přesvědčení, že brexit zvýší zájem evropských zemí o euro. "Až Británie bohužel, bohužel, bohužel z Evropské unie odejde, budou 85 procent evropského hospodářského výkonu tvořit země používající euro, to samozřejmě zvýší atraktivitu eura pro ostatní členské země," míní Scholz.

Na Česko ale tímto způsobem vystoupení Británie zřejmě nezapůsobí. Český premiér Andrej Babiš dnes na přednášce v Paříži uvedl, že jednotná měna euro pro něj není důležitá, neboť skutečný význam má schengenský systém. Jeho vláda se zatím euro přijmout nechystá.