V Palermu se rokovalo o Libyi: Konference začala se zpožděním, výsledek nulový

Mezinárodní konference v Palermu se účastnili mimo jiné šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová, zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi Ghassan Salamé, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ruský premiér Dmitrij Medveděv, francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian či český premiér Andrej Babiš. Některá média kritizovala neúčast lídrů vlivných evropských zemí.

Libyjský premiér Fáiz Sarradž, jehož vládu v Tripolisu uznává OSN, a generál Chalífa Haftar, který kontroluje východ Libye, se setkali na okraj konference za účasti několika dalších státníků. Italská média poté zveřejnila fotku, na níž si usmívající Sarradž a Haftar potřásají rukou a jejich stisk také s úsměvem pečetí premiér pořádající země Giuseppe Conte.

Fascinating hug picture. Haftar puts both hands on Conte. We can see one of Serraj’s hands on Conte but is his second hand on Haftar’s back? #Libya #palermo pic.twitter.com/ycVJ2FbaV8