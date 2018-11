Krize zažehnána? Němečtí zaměstnanci Ryanairu schválili kolektivní dohodu

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Dohoda by měla platit od tohoto měsíce do konce března 2021. Zahrnuje zvýšení mezd a garanci délky pracovní doby. Dohoda se týká zhruba 1000 zaměstnanců, a to jak těch, které firma přímo zaměstnává, tak těch, které si najímá, napsaly agentury DPA a Reuters.

Irský dopravce čelí kritice odborů napříč Evropou. Obzvlášť v Německu se zaměstnancům nelíbí, že jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur. Loni v prosinci Ryanair dokázal odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy. Od té doby se mu však nepodařilo s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách. V létě tak následovala největší vlna stávek v historii firmy a rušení stovek letů.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. Loni přepravil zhruba 130 milionů cestujících. V Německu má základny na 19 letištích.