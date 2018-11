Německo děsil inzulinový vrah. Zabil šest pacientů, motiv je těžko uvěřitelný

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Tři vraždy údajně Grzegorz Stanislaw Wolsztajn spáchal v Bavorsku, další v různých třech německých spolkových zemích. Vyšetřovatelé ho obvinili také ze tří pokusů o vraždu a tří případů těžkého ublížení na zdraví. Řadě svých klientům také ukradl peníze a šperky.

Začátkem letošního roku na Wolsztajna padlo podezření, že inzulinem zabil 87letého muže v Ottobrunnu u Mnichova. Poté začalo vyšetřování i na místech, kde působil už v minulosti. Takto se policii za pomoci veřejnosti podařilo vypátrat 23 míst, kde Wolsztajn působil. Ve čtyřech případech zemřel člověk. Při vyšetřování byly exhumovány ostatky tří lidí, napsala agentura DPA.

Wolsztajn od roku 2015 pracoval na téměř sedmi desítkách míst v Německu. Byl zaměstnaný prostřednictvím agentur se sídlem v Polsku a na Slovensku. K seniorům, kteří potřebovali nepřetržitou péči, se nastěhoval domů. Po určitém čase zpravidla podle bavorské vrchní státní zástupkyně Anne Leidingové došel k názoru, že mu dané místo nevyhovuje, protože mu nechutnalo jídlo, vadily mu časté návštěvy, chybějící připojení k internetu, nebo že ke svému klientovi musí v noci často vstávat. Někdy se prý cítil přetížený, a proto se snažil z místa odejít.

Pokud by však dal výpověď, hrozily mu pokuty stanovené v podmínkách pracovní smlouvy. Tím, že klientům podával inzulin, aniž by ho potřebovali, a jejich zdravotní stav se tím dramaticky zhoršil, mohl využít výjimky ve smlouvě a změnit místo. "Podle současného stavu vyšetřování smrt klientů přijímal s lhostejností," uvedli vyšetřovatelé.

Ošetřovatel přiznal, že od dubna loňského roku do letošního února svým pacientům inzulinu podával, odmítá však, že by je chtěl zabít. Lék jim začal podávat poté, co ho sám dostal předepsaný a co se dozvěděl o rizicích, jaká s sebou nese předávkování inzulinem. Policie vychází z toho, že díky zatčení Wolsztajna se podařilo zabránit dalším případům, protože si už vyhlížel jinou práci.

Koncem října začal v Oldenburgu na severozápadě Německa proces s bývalým ošetřovatelem Nielsem Högelem, který je obžalovaný z vraždy stovky pacientů. Je však možné, že v letech 2000 až 2005 zabil i dvakrát tolik lidí. K jeho činům ho údajně vedla nuda a touha po uznání ze strany kolegů: své pacienty pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Högel je považován za největšího masového vraha v dějinách spolkové republiky.