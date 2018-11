Vláda brexit neustojí? Podle konzervativců musí padnout

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Podle Smithe se vláda dostane bezpochyby do potíží, pokud je v dohodě opět to, co je pro část konzervativců nepřijatelné.

Vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg uvedl, že doufá, že britská vláda na svém středečním jednání takovou dohodu zablokuje. Pokud se to nestane, měl by tak učinit parlament, dodal.

Bývalý ministr zahraničí a poslanec Boris Johnson, který je jedním z nejhlasitějších zastánců "tvrdého" brexitu, uvedl, že až bude dohodu schvalovat parlament, nepodpoří ji. Přiznal nicméně, že podrobnosti dokumentu nezná.

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn podle agentury Reuters prohlásil, že dohodu prostuduje, až bude k dispozici, ale že "pravděpodobně nebude pro zemi dobrá".

Menšinová vláda premiérky Theresy Mayové se v parlamentu opírá o severoirskou stranu DUP, jejíž postoj ke sporné otázce dohody týkající se režimu na irsko-severoirské hranici Londýnu komplikoval manévrovací prostor při jednání s Bruselem. Místopředseda DUP Nigel Dodds dnes na otázku, zda DUP bude hlasovat proti dohodě, uvedl, že strana zatím vyčká. Britská média ale považují za pravděpodobné, že DUP dohodu nepodpoří.