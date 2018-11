Ostuda polských aerolinek: Pasažéři se na opravu letadla poskládali

"Jsme na mezinárodním letišti. Nevěřím, že se tu účtuje v hotovosti, z ruky do ruky, s mechanikem u letadla," stěžoval si cestující. Desetihodinové čekání provázely hádky, křik a pláč dětí. "Někteří ztratili důvěru, nevěděli, zda letadlo bude fungovat, a zvažovali, zda nepřestoupí raději na jiný let," dodal.

Nicméně poté, co zástupce aerolinek od cestujících vybral 2500 juanů (asi 8300 Kč), letadlo nakonec z Pekingu vzlétlo, aby ve Varšavě přistálo přibližně v deset večer, místo plánovaného poledne.

LOT podle listu Gazeta Wyborcza nejprve tvrdil, že poruchu odstranil v souladu s platnými postupy a informaci o sbírce mezi pasažéry popřel jako nepravdivou. Později však mluvčí aerolinek Adrian Kubicki přiznal, že cestující se opravdu poskládali, protože zástupce letecké společnosti neměl u sebe dostatečnou hotovost a sám se rozhodl obrátit se na cestující ve snaze maximálně urychlil odlet do Varšavy.

A #LOT spokesman yesterday denied that passengers from a flight from Beijing to Warsaw borrowed money to repair a hydraulic pump fault in an airplane. Today he admitted that such a situation really happened.https://t.co/GduDCKnaDx pic.twitter.com/a6Kz2AAQY8