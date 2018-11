Zdravá dívka si šla večer lehnout, ráno byla ochrnutá na celé tělo. Zděšení lékaři varují: Může se to stát všem

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Třiadvacetiletá Mollie pozvala k sobě domů na večeři několik přátel. Lehce posilněná alkoholem si šla po zábavném večeru lehnout kolem druhé hodiny ranní. Vypila ten večer pouze víc prosecca, než je u ní obvyklé.

Druhý den se probudila kolem půl desáté, ale necítila se dobře. Zůstala proto v posteli. Nakonec ale usoudila, že nejlepší bude, když své unavené tělo rozhýbe, a pustila se do úklidu. Stále ale cítila, že pravou část těla má nějakou zablokovanou a namohla pořádně došlápnout na jednu nohu.

Její stav se ale zhoršoval a po chvilce nemohla chodit vůbec. Postupně přestávala pohybovat dalšími částmi těla a zavolala proto souseda. To už měla problém i artikulovat.

V nemocnici v Dundee absolvovala CT vyšetření a zděšení lékaři pacientce oznámili, že překonala mrtvici. Jak se to mohlo stát nikdo neví. Dívka byla mladá, sportovně založená, nebyla obézní ani nežila nezdravým životním stylem. Dokazuje to jen, že mrtvici může dostat nejen každý, ale i v jakémkoliv věku.

V nemocnici začali pacientku okamžitě léčit, nadále ale zůstala paralyzována. Po propuštění z nemocnice se o ni musela starat její šestačtyřicetiletá matka.

Musela jí koupat, krmit, a pečovat o ni. Dívka ale neustále přemítala nad tím, co se mohlo stát. Nikdy nebrala žádné léky, neměla problémy s cévy, nic nenasvědčovalo tomu, že by měla dostat mrtvici. Po několika měsících od ní začala opět postupně hýbat některými svaly, má před sebou ale stále těžký boj. Jak to všechno začalo ale neví ani lékaři, ani ona.