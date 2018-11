Den D pro Británii? Vládu čeká rozhodující jednání o brexitové dohodě

Do Londýna se vydala také Arlene Fosterová, šéfka Severoirské unionistické strany (DUP), o jejíž podporu se v parlamentu konzervativní vláda opírá. Před odletem Fosterová televizi Sky News řekla, že Británie prožívá znepokojivé časy a že její strana nemůže přijmout zavedení odlišných pravidel v Severním Irsku od těch ve zbytku Británie. Právě takové vyústění by ale podle informací médií o předběžné dohodě přinesla aktuální podoba "pojistky" pro zachování volného režimu na severoirské hranici.

Just asked @theresa_may if #Brexit will leave the UK as a vassal state, as rule takers not rule makers & if she would call for a People's Vote Pitiful that she chose to ignore this call .@LibDems have led & will continue to fight for a #PeoplesVote #PMQs pic.twitter.com/nFNfx8RDED