Seehofer dostal na frak. Měl by skončit i jako ministr vnitra, žádá většina Němců

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Svůj konec na čele bavorské CSU, v níž kvůli neuspokojivým volebním výsledkům čelil stále většímu tlaku, Seehofer potvrdil v pondělí. Jeho nástupce si strana má vybrat začátkem příštího roku. Devětašedesátiletý bývalý bavorský premiér ale zároveň uvedl, že ve funkci ministra vnitra chce nadále zůstat.

Na rozdíl od jeho prvního rozhodnutí, které lidé vídají, s tím druhým většina Němců nesouhlasí. To, že končí jako šéf CSU, má za dobré 74 procent dotázaných a také 74 procent příznivců konzervativní unie CDU/CSU. Podle 61 procent Němců a 53 procent voličů CDU/CSU by měl skončit i jako ministr vnitra.

Eine Mehrheit von 61 Prozent ist auch der Meinung, dass Horst #Seehofer sein Amt als Bundesinnenminister aufgeben solle.https://t.co/i1ExeFbXU8 — ntv (@ntvde) 14. listopadu 2018

Že by se tak v brzké době stalo, je ale spíše nepravděpodobné. V úterý se Seehoferovi dostalo podpory z nečekané strany - od kancléřky Angely Merkelové (CDU). "Je to můj ministr vnitra," poznamenala na debatě listu Süddeutsche Zeitung politička, která sama končí na čele křesťanských demokratů. Kancléřkou ale žena, která se se Seehoferem často střetávala kvůli rozdílnému pohledu na migraci, chce zůstat do konce volebního období v roce 2021.