Brexit má zelenou. Britský kabinet dohodu podpoří

"Kolektivním rozhodnutím kabinetu bylo, že vláda má podpořit návrh dohody o odchodu (Británie z EU)," uvedla Mayová večer před svým sídlem v Downing Street 10.

Přijetí dohody s Evropskou unií je podle Mayové "v národním zájmu" a obsah připravené dohody splňuje "slib referenda" z června 2016, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z evropského bloku. "Toto rozhodnutí chrání pracovní místa a unii," uvedla dále Mayová s odkazem na unii čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

V krátkém projevu dala premiérka jasně najevo, že existovaly jen dvě alternativy: "Vybudovat budoucnost pro naši zemi nebo se vrátit na začátek a nesplnit slib referenda."

"Pevně věřím, hlavou i srdcem, že toto rozhodnutí je v nejlepším zájmu celého Spojeného království," zakončila proslov ministerská předsedkyně.

Dnes by se podle zpravodaje listu Financial Times měla Mayová sejít ještě s předsedkyní severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterovou. Ve čtvrtek by pak měla s prohlášením vystoupit v britském parlamentu.

Na rozhodnutí britské vlády celé odpoledne netrpělivě čekali v Bruselu. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier by měl podle Evropské komise na tiskové konferenci vystoupit dnes ve 21:00 SEČ.