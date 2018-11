Macron s Trumpem už jsou zase v sobě. Co vadí Francii tentokrát?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Veřejná polemika, neobvyklá mezi státníky světových mocností, propukla po prohlášení francouzského prezidenta z minulého týdne, že Evropa by měla mít armádu, která by ji dokázala ubránit před Čínou a Ruskem, ale i před Spojenými státy. Trump tato slova označil za velmi urážlivá.

Navzdory tomu, že při víkendovém osobní setkání Trumpa s Macronem v Paříži se pak údajně věc vysvětlila, americký prezident svému francouzskému partnerovi slova o evropské armádě po návratu do USA znovu připomněl. "Za první a druhé světové války bylo (útočníkem) Německo - jaké to mělo důsledky pro Francii? V Paříži se začali učit německy, než přišly USA," napsal Trump na twitteru.

Macron dnes v rozhovoru pro televizi TF1 konstatoval, že Trumpovo nekompromisní prohlášení mělo nejspíš udělat dojem na Američany. "Myslím, že dělá politiku na domácím poli, tak ať ji dělá. Do debaty s prezidentem USA na twitteru se pouštět nebudu," řekl. "Spojené státy jsou náš historický spojenec a budou jím dál. Je to spojenec, s nímž jdeme do všech rizik, s nímž podstupujeme ty nejsložitější operace. Ale být spojenec neznamená být vazalský stát," prohlásil Macron.

"V každém okamžiku našich dějin jsme byli spojenci, jsme i nyní spojenci a mezi spojenci je povinností respekt," pokračoval francouzský prezident s odkazem na francouzskou podporu americké nezávislosti a na podíl Američanů na osvobozování Evropy za obou světových válek. "Nemyslím, že by ode mě Francouzi očekávali, že budu odpovídat na tweety, místo abych se postaral o pokračování tak důležité historie," zdůraznil Macron.