Juncker ocenil výsledek. Dohodu o brexitu má za rozhodující pokrok

— Autor: ČTK

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zaslal dnes předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, ve kterém doporučil, aby rada shledala, že v jednáních o brexitu nastal "rozhodující pokrok". Ten je předpokladem pro to, aby Tusk svolal mimořádný summit EU, na kterém by premiéři a prezidenti zemí evropské sedmadvacítky připravenou dohodu s Londýnem schválili. Summit by se podle dřívějších informací mohl konat 25. listopadu.