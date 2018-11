Libye vydá do Británie bratra útočníka z Manchesteru, extradice se táhne už rok

— Autor: ČTK

Libye vydá do Británie Hashema Abediho, bratra pachatele teroristického útoku v Manchestru. Stanici BBC to ve středu řekl premiér jedné z libyjských vlád Fáiz Sarradž. Podle něj by Abedi mohl být předán britské justici ještě do konce tohoto roku. Ve Spojeném království má být souzen jako spolupachatel útoku, při němž v květnu 2017 zahynulo 22 lidí.