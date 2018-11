Prů*er, v Británii hrozí puč. Bulvár cupuje Mayovou a brexitovou dohodu na kusy

"Brexitový plán Mayové: rozdělený kabinet, rozdělená strana a rozdělený národ," uvedl deník The Guardian text dohody, jehož návrh britská vláda ve středu podpořila a který vzápětí Evropská komise zveřejnila. "Jedenáct členů kabinetu se vyslovilo proti dohodě, ale premiérka tvrdí, že to je to nejlepší pro Británii," napsal deník.

"Mayová poté, co byla obviněna, že kabinet donutila brexitovou dohodu přijmout, čelí zuřivému odporu," napsal deník The Daily Telegraph. Ten si v titulku vypůjčil premiérčina slova o tom, že Britové se budou muset vypořádat s komplikacemi.

The Daily Telegraph dnes na první straně necituje někdejšího ministra zahraničí Borise Johnsona, který dohodu odsoudil, neboť podle něj připraví Británii o suverenitu, prostor naopak dostal někdejší premiérčin dlouholetý poradce Nick Timothy. "Tohle je kapitulace. (Evropská) komise ví, že to bylo hladké vítězství," kritizuje dohodu Timothy. Deník se rovněž věnuje možnosti, že Británii hrozí výměna politického vedení země.

Let me say to our British friends: as much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, both for you and for us. #Brexit