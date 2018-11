Mayová blafovala, Britové si vybírali třešínky. Evropský tisk krotí nadšení z brexitové dohody

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Při každé bruselské schůzce k brexitu důrazně varoval (šéf unijního vyjednávacího týmu Michel) Barnier před vybíráním třešniček na dortu a jen těch nejpříjemnějších aspektů EU z britského pohledu. Ale bylo to jen čiré divadlo," myslí si zpravodaj ARD v Bruselu Ralph Sina, podle něhož britská premiérka Theresa Mayová dostala přesně ty třešničky, které chtěla.

Týká se to především volného obchodu, protože Británie bude moci přes Severní Irsko nadále prodávat zboží do Evropské unie bez cel a tarifů a navíc bez velkých kontrol. Přitom podle komentáře ARD existuje velké nebezpečí, že Británie bude do budoucna ignorovat evropská nařízení týkající se pracovního práva nebo ochrany spotřebitelů. I díky tomu by ale dohodla mohla mít šanci projít v londýnském parlamentu, míní.

Zcela jinak dohodu vnímá list Mitteldeutsche Zeitung, podle něhož se Evropské unii podařilo na původní přání Britů reagovat takovým způsobem, že i nejtvrdším kritikům Bruselu musela výrazně zhořknout chuť na vlastní vystoupení z unie. Může za to podle deníků jak tvrdost evropských vyjednavačů, tak rozpory na britské straně.

O těch píše i list Frankfurter Allgemeine Zeitung. "V parlamentu se dávají dohromady různé skupiny odporu proti dohodě o vystoupení," konstatuje deník, podle něhož by z neúspěchu hlasování měla radost i řada zastánců setrvání v osmadvacítce, kteří věří, že by se pak mohla otevřít cesta k druhému referendu. FAZ se věnuje i britské premiérce Mayové, která se podle něj neprojevila jako silná vůdčí osobnost a nyní je ve velmi obtížné situaci.

Největší zkouška v podobě hlasování v parlamentu pro Mayovou podle serveru Spiegel Online teprve přijde. Přitom není vůbec jasné, jestli ji kvůli tomu brzy nečeká konec ve funkci. "Příliš mnoho protivníků má premiérka i ve vlastních řadách," míní server.

Brexitová dohoda není úspěch

"Žádné otevírání šampaňského, žádné opravdové úsměvy, ani povzdechy úlevy. Bílý kouř se sice ve středu večer objevil, ale žádné oslavy nebo projevy spokojenosti se nekonaly," zhodnotil vývoj po středeční klíčové schůzi britské vlády francouzský deník Libération. Potvrzení rozvodové dohody s EU kabinetem označuje za "pouhý první krok na velmi dlouhé křížové cestě".

Podle Le Figaro dohoda odporuje slibům, které během kampaně před referendem zaznívaly od zastánců odchodu z EU, ale i slovům pozdější premiérky Mayové. "Dostižena nepříjemnou realitou, předsedkyně vlády se potichu posunula od zastánkyně tvrdého brexitu k obhájkyni co nejmírnější rozluky s jednou nohou uvnitř a druhou venku. (...) Bluf britské vůdkyně, která tolikrát opakovala, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda, se ukázal jako neúspěšný," napsal londýnský zpravodaj Le Figaro.

"Na papíře jsme velmi daleko od sloganu brexitářů 'take back control' (vzít si zpět kontrolu)," komentuje brexitovou dohodu deník Le Monde. Londýn podle něj během vyjednávání přistoupil na vícero ústupků, které jej nasměrovaly k mírné verzi brexitu. Mayová podle Le Figaro prokázala, že i jakkoli problematická dohoda s Bruselem je lepší, než "skok do prázdna z doverských útesů".