Britský parlament burácel: Neřízený brexit je stále ve hře, Mayová pod palbou kritiky

Mayová v parlamentu připustila, že kabinet se nadále připravuje i na možnost neřízeného odchodu z unie bez dohody. Zvážit setrvání Británie v EU ale premiérka odmítá.

"Volba je jednoduchá. Můžeme si vybrat odchod bez dohody, podstoupit riziko neuskutečnění brexitu, nebo se sjednotit a podpořit tu nejlepší dohodu, která mohla být dojednána," prohlásila v emotivním projevu premiérka.

Zdůraznila, že současný návrh brexitové dohody je stále jen návrhem. "Ten nás ale posouvá blíže ke skutečné dohodě," řekla. Upozornila, že EU dala Londýnu jasně najevo, že si nemůže dojednat podmínky na míru, takže poslanci mohou zapomenout na to, že by Británie mohla následovat norský či kanadský model.

Mayová uznala, že brexitový proces je nepříjemný, ale je přesvědčena, že lze dosáhnout dobré dohody, která bude v zájmu Británie. Dodala, že je také přesvědčena o možnosti učinit pro Británii správná, i když nesnadná rozhodnutí.

"Mám odpovědnost vůči obyvatelům každé části naší země a tomu hodlám dostát," řekla.

S unií chce ministerská předsedkyně dál intenzivně jednat, aby zajistila nejlepší možný rámec budoucích vztahů. Právě touto cestou by se podle ní mohla vyřešit i otázka meziirských hranic. Z podmínek takzvané irské pojistky, která má zajistit volnou hranici mezi Irskem a Severním Irskem, není podle Mayové spokojená ani Británie, ani EU.

Premiérka se v parlamentu bránila tvrdé kritice z vlastních řad i od opozice. Ekonomický komentátor televize ITV Robert Peston na twitteru položil otázku, zda se Mayové a jejího plánu vůbec někdo zastane, neboť každý poslanec vystoupil s kritickým komentářem. "Je trýznivé to sledovat," dodal.

Corbyn premiérce vyčetl, že její vláda se zmítá v chaosu a že předložený návrh brexitové dohody nesplňuje žádnou ze šesti podmínek k získání labouristické podpory. Labouristé chtějí mimo jiné silné budoucí vztahy z EU a zachování stejných výhod, jako má země nyní díky jednotnému unijnímu trhu a celní unii.

Labour leader Jeremy Corbyn says draft #Brexit deal represents a "huge and damaging failure" which breaches PM's own red lines and does not meet Labour's six tests



