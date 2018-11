Mayová čelí občanské válce? Připoutejte se, tohle je jen začátek, píšou média

"Rezignace, převrat a den nepřátelství. Mayová ale bojuje dál," shrnul čtvrteční vývoj v titulku deník The Guardian. "Den, jaký má za sebou (Mayová), by dost možná zlomil méně stoické vůdce, když ji kolegové vyzývali k odchodu a mezitím musela tři hodiny odrážet dotazy ve sněmovně," komentuje deník The Daily Telegraph.

Někteří komentátoři dnes otevřeně kritizují odpůrce premiérky v Konzervativní straně za vyvolávání převratu poté, co vlivný euroskeptický poslanec Jacob Rees-Mogg vyzval spolustraníky, aby předsedkyni vlády vyslovili nedůvěru. "Copak to vůbec nechápou?" ptá se na titulní straně bulvární list Daily Mail. "Drsnou realitou je, že je to buď premiérčina dohoda, žádná dohoda, nebo žádný brexit," dodává list v parafrázi volby popisované Mayovou před poslanci.

Podobného názoru je i komentátor deníku The Times, podle kterého "nebyl jediný prominentní zastánce brexitu schopen předestřít plán, který by měl sebemenší naději na schválení v parlamentu". Dále kritizuje dva členy vlády, ministra pro brexit Dominica Raaba a ministryni práce Esther McVeyovou, kteří kvůli výhradám k návrhu "rozvodové dohody" kabinet opustili.

Nejžhavějším kandidátem na odchod je nyní podle britských médií ministr životního prostředí Michael Gove, který byl v roce 2016 jednou z hlavních tváří kampaně za odchod z Evropské unie. Zpravodajská společnost BBC informovala, že Gove údajně odmítl nabídku převzít Raabovo místo, protože ho premiérka nechtěla nechat znovu otevřít vyjednávání s Bruselem.

BREAKING - Gove approached by May to become new Brexit Secretary, but his price for taking the job is re-negotiating the withdrawal agreement. If true, this means the referendum corruption and cover-up will be at the very heart of this government. #brexitscam pic.twitter.com/6eMypoy5yb