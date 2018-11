Malé schválnosti, nebo jen pošetilost bezmocných? Když prezident Macron klesá, Hollande již myslí na návrat

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Prezident Emmanuel Macron se snažil ze všech sil, ale marně. Média mnohem více, než kvalitu jeho divadelního (a literárního) výkon, mluvila a psala o poslední přestřelce s neukočírovatelným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Macron, jenž tolik dbá na svůj make-up a kadeřníka, se ve středu odhodlal zvrátit tendenci, která se zdá být již fatální. Nejen, že ohlásil úmysl založit „evropskoun armádu“, ale i jako důkaz navštívil helikoptérou i čerstvý produkt francouzského zbrojního průmyslu: letadlovou loď Charles de Gaulle. Loď na jaderný pohon je ve fázi nových testů po osmnácti měsících obnovy: prezident Macron neopomněl zdůraznit, jak velmi je na takové zařízení hrdý. „Je to obrovská hrdost. Jsme jediní na světě s Američany, kteří mají takový typ zařízení,“ zdůraznil.

Letadlová loď Charles de Gaulle, kde strávil prezident i noc, ale především posloužila k velké televizní prezentaci v hlavním vysílacím času soukromé televizní stanice TF 1. Ti, kteří se už báli, že by se snad Charles de Gaulle, loď nazvaná po generálovi a zakladateli současné V. Francouzské republiky, mohla po „omlazující kůře“ nedejbože potopit, se ovšem mnohem více bojí, že se potápí sám prezident. Nikoliv na moři, ale v posledních výsledcích výzkumů veřejného mínění.

Poslední listopadový výzkum YouGov mu dává dosud nejnižší skóre, pouhých 21 procent popularity. Prezident klesá dál, již od okamžiku, kdy obtížně zvládal říjnovou demisi svého ministra vnitra Géralda Collomba, a odpoutal se od fatálních 30 procent.

Macron se ocitl ve fázi ztráty trpělivosti francouzských občanů, kteří mu donedávna ještě drželi palce, a v nich jako mladý ambiciozní muž vyvolával velká očekávání. Ale nic netrvá věčně. Zatímco jeho premiér Édouard Philippe se ještě drží na 27 procentech, závěr roku bude pro prezidenta těžký. Macron ztratil od minulého výzkumu 4 procentní body: získal 2 (celkem je na 22 procentech) u podporovatelů levice, 5 ztratil u centristů (75 procent), u pravicových voličů zůstává stabilní na 17 procentech.

Bývalý prezident Hollande, jenž si dlouho hřál mladého Macrona na prsou ve svém kabinetu a později dokonce ve vládě, si dlouho myslel, že „ví, za co mu vděčí“, než pochopil, žen mladík jen čekal na svou šanci. Hollande dnes hledá nyní příležitost, jak se svému nevděčnému synáčkovi odměnit otcovým pohlavkem.

Ale ani Hollande, jenž se stal za svého pětiletého období od roku 2002 do roku 2007 rekordmanem ve špatných výzkumech (nikdo nikdy neklesl tak hluboko jako on – na smrtelných 12 procent), nebude mít návrat lehký. To, co vypadalo na knižní veletrhu jako nepřipravená hláška, by chtělo být lišáckou strategií. Však si také Hollande pečlivě ověřil, jestli ho kamera při jeho polibku věrné čtenářce pečlivě nahrává. Élysejský palác Hollandovu nepřítomnost na Martových polích uprostřed Paříže vnímá jako „schválnost“. Ale od schválnosti není daleko k pošetilosti. To, co by rád Hollande zopakoval, bude ještě vyžadovat velké úsilí.

Například i kvůli tomu, že své ambice neskrývá ani jeho bývalá partnerka Ségolène Royalová, neúspěšná kandidátka z roku 2007, jež shodou okolností v těchto dnech má rovněž šňůru k vydání své knihy: „Je peux enfin vous le dire (Konečně vám to mohu říct). A věřte, že tam říká věci, které si nevezme Hollande za klobouk. Ségolène fandí Macronovi, který si dokázal vzít o dvacet jedna let starší ženu Brigitte, zatímco její bývalý partner François a otec jejich čtyř dětí, ji oklamal hned nadvakrát, již v roce 2007 s o deset let mladší novinářkou Valérií Trierweillerovou, kterou rovněž oklamal s herečkou Julií Gayetovou, mladší o dalších deset let. „Deset a deset dělá dvacet,“ napsala hořce. Macron se při své vítězství viděl alespoň na celých deset, tedy dva mandáty: pět a pět.