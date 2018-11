Brexitová dohoda je příšerná, spustil exministr Davis. Mayové dal jednu radu

"Je to příšerná dohoda," řekl Davis a dodal, že je velmi výhodná pro EU. "Tohle nesplňuje požadavky lidí, pro tohle nehlasovali, nesplňuje to ani podmínky manifestu konzervativců," prohlásil.

Někdejší ministr odmítl premiérku kritizoval, uvedl ale, že nesouhlasí s jejím tvrzením, že na výběr jsou jen její dohoda, nebo žádná dohoda.

"There's a big majority against this policy in the House of Commons. I've been putting up the alternative as persuasively as I can. I've persuaded a large part of the Conservative Party and others, and we'll put that back to the EU"