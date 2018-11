CDU se štěpí na tábory. O novém šéfovi rozhodne i jeho postoj k Merkelové

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Myslím si, že by nový předseda měl pokračovat v kurzu Angely Merkelové, protože jsem přesvědčena, že Angela Merkelová dělá velmi dobrou politiku," řekla třicátnice Rebecca Wulffová, která se na diskuzi spolu s asi 800 dalšími křesťanskými demokraty přišla podívat. Jako novou předsedkyni strany by i proto ráda viděla šestapadesátiletou Krampovou-Karrenbauerovou.

"Je neskutečně klidná, to mi přijde šarmantní. Je velmi uvolněná," myslí si Wulffová o bývalé sárské premiérce, která je podle ní Merkelové velmi podobná svou pragmatickou, rozvážnou a na kompromis orientovanou politikou. Navíc by byla zárukou toho, že se CDU z politického středu, kam ji za 18 let v čele strany zavedla Merkelová, nebude vracet do své konzervativnější minulosti.

Newest poll among #CDU supporters sees Kramp-Karrenbauer well ahead of other main contenders (Merz & Spahn) for party leadership. But long way to go until vote on 7 December. pic.twitter.com/AIYuoNDgiT — Janis Emmanouilidis (@jaemmanouilidis) 15. listopadu 2018

Výrazně větší změny ve straně by si přál dvacetiletý Julius Körner, který se v Mladé unii angažuje už od svých 15 let. Důležité je pro něj hlavně to, aby se straníci podíleli na všech důležitých rozhodnutích, a aby nebyli stavěni před hotovou věc poté, co už se o ní rozhodlo v kancléřství, jak tomu podle něj bylo v posledních letech s Merkelovou.

"Osobně musím říci, že Krampová-Karrenbauerová představuje pokračování dosavadní politiky, a když chci, aby se naplnilo, o čem jsem mluvil, tak tíhnu spíše k panu Spahnovi nebo Merzovi," poznamenal k dvojici kandidátů s konzervativním profilem. "Samozřejmě Spahn a Merz oslovují stejný tábor, tak doufám, že se třeba domluví a jeden druhému ustoupí," uvedl mladý křesťanský demokrat s výhledem na volbu nového předsedy na stranickém sjezdu 7. prosince.

Pokud by nakonec jeden z těchto kandidátů skutečně měl odstoupit, byl by to zřejmě spíše osmatřicetiletý Spahn, kterému se nyní dávají jen malé šance na úspěch. Naopak třiašedesátiletý Merz, který byl posledních zhruba deset let mimo vrcholovou politiku v byznysu, zazářil jako kometa a mezi řadou straníků vzbuzuje nadšení.

Jednou z jeho fanynek v Lübecku byla i sedmdesátnice Cibelle, která sice neví, v čem by stranu vedl jinak a lépe než AKK, jak se přezdívá Krampové-Karrenbauerové, ale má za to, že pro funkci předsedy má nejlepší předpoklady, třebaže v posledních letech pro stranu v zásadě nepracoval.

Úplně jinak to vidí šedesátník Bernhard Simon, pro kterého je Merz nevolitelný právě proto, že byl deset let mimo. "AKK se celou tu dobu angažovala, vyhrávala volby a v Sársku dělala velmi dobrou práci," řekl na adresu hlavní konkurentky Merze. Třetí kandidát Spahn podle něj sice odvádí dobrou práci jako ministr zdravotnictví, na vedení strany a potenciálně post kancléře je ale příliš mladý.

U Krampové-Karrenbauerové vidí Simon záruku, že nebude zásadně měnit dosavadní středový kurz strany, která si tak udrží pozici, z níž může uzavírat koalice s řadou ostatních stran. Navíc je podle něj povahově velmi podobná Merkelové.

Práce končící předsedkyně si váží i padesátník Hans-Otto Kählert, který kvůli Merkelové před třemi lety vstoupil do CDU. Zároveň ale podle něj musí nový šéf straně dát výraznější profil než Merkelová; takový, který CDU jasně odliší od Zelených nebo od sociální demokracie. "I proto ještě trochu váhám mezi současnou generální tajemnicí (Krampovou-Karrenbauerovou) a panem Merzem," poznamenal.

S podobnými pochybami se zřejmě bude muset vypořádat i řada z 1001 delegátů, kteří v prosinci o novém předsedovi CDU budou hlasovat. Jejich rozhodnutí může německou a tím i evropskou politiku zásadně ovlivnit na léta dopředu.