Dny Mayové sečteny? Konzervativci mají dost hlasů ke svržení její vlády

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tím je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády. Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.

Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

K napsání výše zmíněného dopisu se dosud veřejně přihlásilo 20 konzervativních poslanců včetně Reese-Mogga. Poslanci ale svůj požadavek hlasovat o nedůvěře nemusí oznamovat veřejně, poznamenal The Guardian.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě nynějších pravidel by totiž konzervativci v takovém případě příštích 12 měsíců nemohli hlasování o nedůvěře opakovat.

The Daily Telegraph uvedl jako možné datum hlasování 20. listopad. O tom, že se rozhodování o osudu Mayové skutečně blíží, svědčí i informace televize SkyNews. Ta sdělila, že všichni vládní předáci, kteří mají v parlamentu na starosti dodržování stranické disciplíny, byli vyzváni, aby svůj dnešní program zrušili a vrátili se do Londýna.