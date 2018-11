Potvrzeno: Seehofer v lednu odstoupí z čela CSU. Odejde i z vlády?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"K tomuto datu dám k dispozici svůj úřad jako předseda strany," sdělil dnes Seehofer k termínu svého odchodu z čela strany 19. ledna. "Rok 2019 má být rokem obnovy CSU," prohlásil Seehofer.

Horst #Seehofer wird das Amt des @CSU-Parteivorsitzenden am 19. Januar 2019 zur Verfügung stellen.



Die komplette Erklärung von Horst #Seehofer gibt es auf seiner Facebook-Seite: https://t.co/NMlZNSJrxi — CSU (@CSU) 16. listopadu 2018

Svůj konec v čele bavorské CSU, v níž kvůli neuspokojivým volebním výsledkům čelil stále většímu tlaku, Seehofer potvrdil v pondělí. Zároveň ale uvedl, že ve funkci ministra vnitra chce zůstat.

Podle informací německých médií však Seehofer svým spolustraníkům už minulou neděli sdělil, že hodlá předčasně opustit i vládní post, ale neupřesnil kdy.

Televize RTL a n-tv ve středu zveřejnily průzkum veřejného mínění, podle něhož si 60 procent Němců myslí, že by Seehofer měl skončit také jako ministr vnitra.

V úterý se Seehoferovi dostalo podpory z nečekané strany - od kancléřky Angely Merkelové (CDU). "Je to můj ministr vnitra," poznamenala v debatě listu Süddeutsche Zeitung premiérka, která sama nedávno oznámila, že na prosincovém sjezdu křesťanských demokratů (CDU) už nebude kandidovat na předsedkyni strany. Kancléřkou ale politička, která měla se Seehoferem často spory kvůli rozdílnému pohledu na migraci, chce zůstat do konce volebního období v roce 2021. Podle dnešního průzkumu pro televizi ARD je většina Němců přesvědčena, že Merkelová by měla být v čele kabinetu až do řádných voleb.