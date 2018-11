Těžký den pro Merkelovou: V migrační politice jsem chybovala, přiznala v Chemnitzu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kancléřka dnes město Chemnitz, které leží zhruba 20 kilometrů severně od českých hranic, navštívila poprvé od demonstrací, které ve městě na přelomu srpna a září vyvolala smrt 35letého Němce. Z jeho zabití jsou podezřelí tři žadatelé o azyl z Iráku a Sýrie. Protesty, které následovaly po tomto činu, provázely i neonacistické projevy, napadání přistěhovalců a antisemitské útoky.

Kancléřka v debatě se čtenáři saského listu vyjádřila pochopení pro rozčílení místních obyvatel, které ale podle ní není omluvou pro páchání trestných činů na demonstracích extremistů.

zdroj: YouTube

Před návštěvou kancléřka čelila kritice, že do saského města přijela pozdě. V debatě se výčitkám dnes bránila. Zvažovala prý dlouho, kdy bude vhodný moment do města zavítat a to i vzhledem k tomu, jak její osobnost mnoho společnost polarizuje. Nakonec se rozhodla, že do Chemnitzu nepojede v rozjitřené atmosféře a vyčká. Cílem její dnešní návštěvy města je podle Merkelové zjistit, jak mohou centrální úřady přispět k tomu, aby nebyl Chemnitz trvale ve špatném světle.

Východní Němci a zvlášť Sasové mají totiž podle kancléřky řadu důvodů být na sebe pyšní. Měli by proto vystupovat sebevědoměji.

Kancléřka rovněž znovu připustila, že kabinet udělal v migrační politice chyby. Chybou ale podle ní nebylo, že se Německo rozhodlo pomoci uprchlíkům, kteří to potřebovali, ale to, že se spolková vláda nezajímala dostatečně brzy o země a regiony původu uprchlíků a migrantů. Předsedkyně německé vlády vyjádřila také politování nad tím, že se nedaří dosáhnout pokroku v uznávání některých zemí původu za bezpečné.