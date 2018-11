Cokoli je lepší než brexit bez dohody? Řada ministrů se nečekaně postavila za Mayovou

"Premiérce Mayové plně důvěřuji," řekl Fox. Podobně dnes vyjádřil důvěru premiérce také ministr životního prostředí Michael Gove. Fox prohlásil, že s Govem nemůže než souhlasit v tom, že Británie nyní potřebuje stabilitu.

Fox uvedl, že nynější britská vláda nebyla zvolena, aby činila, co chce, ale aby jednala v národním zájmu. Dodal, že po celém světě se v souvislosti s brexitem čeká na jistotu, aby bylo možné začít jednat o obchodních dohodách.

Nyní se očekává, že Mayová bez odkladů oznámí jméno nového ministra pro brexit. Tento úřad dosud zastával Dominic Raab, který ale kvůli nesouhlasu s návrhem brexitové dohody ve čtvrtek rezignoval. Na dotaz, zda má o toto křeslo zájem, Fox odpověděl, že o tom nechce spekulovat.

Gove bude ve své funkci pokračovat. S odvoláním na nejmenované zdroje z Goveova nejbližšího kruhu o tom na twitteru informovalo vícero britských reportérů.

Tim Shippman z listu The Sunday Times pak s odkazem na "velmi dobrý zdroj" uvedl, že v kabinetu zůstanou také euroskeptičtí členové Liam Fox (ministr pro mezinárodní obchod), Cris Grayling (ministr dopravy), Penny Mordauntová (ministryně pro mezinárodní rozvoj) a Andrea Leadsomová (vůdkyně Dolní sněmovny).

