Opozice žaluje Orbána kvůli Gruevskému, údajně pašuje migranty

Místopředseda Demokratické koalice Csaba Molnár na dnešní tiskové konferenci novinářům podle agentury MTI řekl, že Orbánova vláda "lže" o tom, jak expremiér Gruevski uprchl do Maďarska. Upozornil, že podle zpráv z Albánie, kam Gruevski nejprve z Makedonie prchl, expremiér opustil tuto zemi v autě maďarského velvyslanectví v Tiraně.

"Vláda nejenže skrývala odsouzeného zločince, ale pomohla mu nelegálně přes hranici," zdůraznil opoziční politik a vyzval kabinet zveřejnit podrobnosti o tom, jak "propašoval zločince do Maďarska". Aférou by se podle Molnára měl zabývat parlament příští pondělí.

Gruevski stál v čele makedonské vlády v letech 2006 až 2016. Na počátku týdne byl na něj vydán zatykač, protože nenastoupil dvouletý trest odnětí svobody za korupci. Gruevski následně oznámil na své stránce na facebooku, že je v Budapešti, kde hodlá požádat o politický azyl.

Šéf úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyás ve čtvrtek odmítl prozradit, jak se Gruevski dostal k budapešťskému imigračnímu a azylovému úřadu, kde předložil dokumenty potřebné pro žádost o azyl a kde absolvoval výslech.

#Hungary FM Peter #Szijjarto talked to @Dimitrov_Nikola about @GruevskiNikola's asylum request, both he and cabinet minister #Gulyas reiterated that the govt considers it a legal, not a political issue. https://t.co/UtSIbuSypL