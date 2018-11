Jak se útočníci na Skripala dostali k britským vízům? Bellingcat cosi vypátral

Šéf serveru The Insider Roman Dobrochotov dnes rozhlasové stanici Echo Moskvy řekl, že informaci investigativcům předal bývalý technický ředitel společnosti TLSContact, která v Moskvě zpracovává vízové formality pro řadu zahraničních konzulátů včetně britského. Muž, jehož jméno Bellingcat údajně zná, ale nehodlá zveřejnit, loni z Ruska uprchl a požádal o azyl ve Spojených státech.

Following our investigation with @the_ins_ru into the Skripal poisonings we asked the question, how did two decorated GRU officers travelling under fake identities acquire visas to enter the UK? Here's what we found out, in Spies Without Borders:https://t.co/2WbBXHLYP4 pic.twitter.com/BfXVMWz1Ge