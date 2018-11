Ministrem pro brexit je Barclay. Na rozdíl od svých předchůdců bude mít jiné úkoly

Nové ministry premiérka Mayová musela vybrat poté, co ve čtvrtek svou rezignaci kvůli oznámili ministr pro brexit Dominic Raab a ministryně práce Esther McVeyová. Oba členové vlády nesouhlasili s předběžným textem dohody o brexitu, kterou vláda Mayové vyjednala v Bruselu.

Podle britských médií Mayová původně funkci ministra pro brexit nabídla ministru životního prostředí a přednímu zastánci odchodu Británie z Evropské unie Michaelovi Goveovi, ten ale údajně odmítl a rozhodl se zůstat v dosavadní funkci.

Stephen Barclay before his new appointment. 😁

Stephen Barclay after his new appointment. 🙁#StephenBarclay pic.twitter.com/Ir8FOjefrH