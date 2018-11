Protesty ve Francii se zvrtly. 227 zraněných, řidička vjela do davu a zabila ženu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Lidé z hnutí žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně, blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech. Policie vzala do vazby 73 lidí.

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela nešťastnou náhodou 63letá demonstrantka. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička, která utrpěla šok, byla vzata do vazby.

Rovněž v Arrasu na severu Francie automobil přejel jednoho demonstranta, který musel být s těžkými zraněními převezen do nemocnice.

Cílem dnešních akcí bylo dát najevo rozhořčení nad záměrem zvýšit od ledna daň z nafty a benzinu. Podle průzkumů to považuje za špatné 76 procent Francouzů.

Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc, poblíž prezidentského Elysejského paláce v Paříži a také v centru Lyonu. Protestující skandovali "Macrone, odstup" a někteří měli na vestách slogany jako "Vraťte nám naši kupní sílu", informovala agentura Reuters.