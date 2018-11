Změní Mayová brexitovou dohodu? Čelí silnému tlaku euroskeptické pětice

— Autor: ČTK

Na britskou premiérku Theresu Mayovou tlačí euroskeptická pětice kabinetu, aby změnila návrh brexitové dohody. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Většina komentátorů má za to, že podoba dohody o brexitu zkorigovat už nepůjde. Odpůrci Mayové z řad konzervativních poslanců navíc údajně shromáždili dostatek podpisů potřebných pro vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry Mayové jako lídrovi strany. Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i jako premiérka.