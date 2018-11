Londýn ochromily protesty, ekologičtí aktivisté zablokovali pět hlavních mostů

Protestující zablokovali pět hlavních mostů v centru Londýna. Organizátoři uvedli, že na 6000 demonstrantů požadovalo po vládě větší aktivitu v boji proti klimatické změně. Demonstranti obsadili Southwarkský, Blackfriarský, Waterlooský, Westminsterský a Lambethský most. Dnešní akcí vyvrcholila týdenní kampaň organizace Extinction Rebellion.

Westminster Bridge #London looking chocka with #ExtinctionRebellion environmental activists for #RebellionDay - classic historical tactic of taking the bridges! pic.twitter.com/DrSCpKtRkl