Mayová usadila odpůrce: Předložený plán brexitu nemá alternativu

"Žádný alternativní plán na stole neleží. Neexistuje žádný jiný přístup, na němž bychom se s EU mohli dohodnout," napsala Mayová. "Pokud poslanci dohodu zamítnou, jednoduše nás postaví zpět na začátek. To by znamenalo další rozpory, další nejistotu a neschopnost naplnit hlasování britských občanů," dodala.

This deal ends free movement, and protects jobs, security and our union.



It brings back control of our money, laws and borders.



It delivers on the vote of the referendum. pic.twitter.com/41falQEgPM