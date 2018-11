Monstrum z Bruselu a klíčových sedm dní? Brexitová dohoda vůbec není jistá

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Opoziční labouristé návrh brexitové smlouvy v parlamentu nepodpoří, řekl dnes jejich šéf Jeremy Corbyn. Podpora dohody vyjednané Mayovou by byla od parlamentu nezodpovědná, uvedla skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

zdroj: YouTube

Mayová bude nadcházející týden jednat v Bruselu - mimo jiné s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem - o vztazích mezi Británií a EU po brexitu. Londýn neodsouhlasí již zveřejněný návrh brexitové smlouvy, dokud se s Bruselem nedohodne na budoucích vztazích, řekla Mayová. "Těchto nadcházejících sedm dní bude klíčových, budou o budoucnosti této země," uvedla.

Jestliže posléze návrh neprojde parlamentem, vláda navrhne další postup, řekla britská premiérka. Šéf labouristů Corbyn si myslí, že v takovém případě by měla vláda vyjednat novou podobu brexitové smlouvy.

Mayová v rozhovoru také uvedla, že podle jejích informací nemají její odpůrci z řad konzervativních poslanců dostatek podpisů potřebných pro vyvolání hlasování o důvěře jako lídrovi strany. Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i jako premiérka. K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Změna lídra by podle Mayové nicméně zpozdila vyjednávání i samotný brexit.

Předák opozičních labouristů Corbyn předtím ve stejné televizní stanici řekl, že jeho strana dohodu vyjednanou Mayovou nepodpoří. Zastavení brexitu není podle něj nakloněn dostatečný počet poslanců. Druhé referendum o brexitu chápe jako možnost do budoucna.

Podle Sturgeonové nejsou vůbec jasné vztahy mezi EU a Británií pro brexitu, a proto by od parlamentu bylo nezodpovědné, kdyby návrh podpořil.

Exministr pro brexit Dominic Raab, který podal demisi kvůli nesouhlasu s vyjednanou předběžnou brexitovou dohodou, dnes Mayovou znovu obvinil, že s Evropskou unií nevyjednávala dostatečně tvrdě. Dnes jí sice vyjádřil podporu jako lídryni, ale její dohoda podle něj je "fatálně vadná" a Mayová musí změnit kurz. "Stále si myslím, že dohody lze dosáhnout, ale nyní je nejvyšší čas a musíme změnit kurz," řekl Raab BBC.

zdroj: YouTube

Mayová podle Raaba Evropské unii nedostatečně hrozila tím, že Británie případně odejde i bez dohody. "Pokud nedokážeme tuto dohodu uzavřít za rozumných podmínek, musíme velmi čestně říct, že se nenecháme uplácet a vydírat nebo mučit a vydáme se vlastní cestou," řekl Raab nedělníku The Sunday Times.

Raab nyní volá po tom, aby se zástupci Londýna znovu vrátili za jednací stůl. Podle pozorovatelů se tak nepřímo pasoval na možného nástupce Mayové.

V Bruselu podle Raaba působí "temné síly". Od diplomatů prý ví, že uvnitř Evropské komise je Severní Irsko označováno jako "cena", kterou musí Londýn zaplatit za brexit. To je "naprosto nezodpovědné a bezohledné", řekl Raab. Podle něj je za vším možná generální tajemník EK Martin Selmayr. Tento vysoce postavený německý úředník je v britských médiích uznačován jako "monstrum z Bruselu".