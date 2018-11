Blokády a protesty paralyzují Francii. Přes 400 zraněných, Macron zatím mlčí

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288.000 lidí. Podle ministerstva životního prostředí bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat "nastolenou dráhu", napsal dnes deník Le Parisien. Podle AFP protestující čekají na reakci prezidenta Emmanuela Macrona nebo premiéra Édouarda Philippea.

Manifestace organizovalo hnutí žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně. Demonstranti blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech.

Massive grassroots anti-Macron movement sweeps through #France today with 100s of 1000s of people blocking streets, highways, gas stations, shopping centers etc to protest against austerity and high taxes. #FrenchRevolution #GILETSJAUNES pic.twitter.com/QPWVwHd9gH