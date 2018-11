Blokády a protesty paralyzují Francii. Přes 400 zraněných, vláda odmítá ustoupit

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288.000 lidí. Podle ministerstva životního prostředí bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat "nastolenou dráhu", napsal dnes deník Le Parisien. Podle agentury AP bylo zadrženo a vyslechnuto 157 osob, což je dvojnásobek oproti počtu ohlášenému v sobotu v noci.

Demonstranti dlouho čekali také na vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona nebo premiéra Philippea. Druhý z nich dnes večer řekl, že hněv demonstrantů a jejich stížnosti k němu dolehly, ale vláda se zvoleného kurzu, který označil za správný, bude držet. "Svoboda demonstrovat je zaručena, ale není to anarchie," zdůraznil Philippe v reakci na hromadné víkendové protesty.

Manifestace organizovalo hnutí žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně. Demonstranti blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech.

Massive grassroots anti-Macron movement sweeps through #France today with 100s of 1000s of people blocking streets, highways, gas stations, shopping centers etc to protest against austerity and high taxes. #FrenchRevolution #GILETSJAUNES pic.twitter.com/QPWVwHd9gH