Italskému starostovi došla trpělivost: Na Romy vezmeme buldozer a donutíme je vše zaplatit

Cassani uvedl, že tábor již město stál zhruba 50 000 eur a dalších 20 000 eur dluží squatteři na pokutách kvůli neplacení účtů za vodu a elektřinu, píše italský deník píše Il Giornale.

Podle starosty města ležícího v provincii Varese v oblasti Lombardie žije v provizorním táboře zhruba 85 osob. Než se k moci dostala populistická koaliční vláda, místní samospráva snažila zlepšit situaci v terénu tak, že do tábora poslala úředníky z odboru městského plánování, kteří objevili 25 porušení stavebních předpisů a nařídili Romům, aby je opravili.

Když se o tři měsíce později na místo vrátili, zjistili inspektoři, že nejen že nedošlo k nápravě, ale že tábor se ještě rozšířil. Cassani ho teď označil za „plnohodnotnou vesnici“. „Samozřejmě ale nikdo neplatí za elektřinu a vodu," dodal.

Začátkem tohoto měsíce šéf italské Ligy Matteo Salvini, který zároveň ministrem vnitra, schválil vyhlášku o migraci a bezpečnosti, která umožňuje demontáž romských a dalších squatterských táborů.

Starosta je přesvědčený, že 85 squatterů má kam jít. „Mnoho z nich již vlastní domy a půdu. Některým bylo přiděleno státní bydlení, ale pronajímají ho jiným lidem. My v Gallarate ale už nechceme nomádské tábory," řekl.

Starosta je rozhodnutý povolat bagry a vše nechat zaplatit ty, kteří vesnici vytvořili. „I kdybychom peníze nedostali, budu spokojen a to hned ze dvou důvodů: přestaneme platit za tuto komunitu a budeme se držet zásady legality," dodal.

S romskými squatterskými tábory se bojují také v několika dalších italských městech, včetně Říma. V září oznámil Salvini, že se bude v následujících pěti letech snažit odstranit všech 148 nelegálních táborů po celé zemi.

Populistický ministr vnitra svými komentáři romských a jiných kočovných skupinách v minulosti vyvolal rozporuplné reakce. U příležitosti národního dne Romů například řekl: „Dnes je Mezinárodní den Romů a Sintů. Kdyby většina z nich víc pracovala a méně ukradla, kdyby většina posílala své děti do školy místo toho, aby je učili ukrást, pak by to opravdu byl důvod k oslavě."