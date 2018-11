Francii třetí den paralyzují blokády silnic. Nejhůř dopadlo Bordeaux, policie v pohotovosti

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288.000 lidí a v neděli asi 40.000. Údaje ze dneška zatím nejsou k dispozici. "Tolik lidí jako v sobotu nepřišlo. Pokyny pro pořádkové síly, tedy četníky a policisty, ale zůstávají stejné - zasáhnout, pokud budou blokovány hlavní trasy, a také pokaždé, když propuknou násilnosti," uvedl státní tajemník na ministerstvu vnitra Laurent Nuňez.

Protesty podle deníku Le Figaro zatím patrně nejvíce zasáhly město Bordeaux na jihozápadě země. Demonstranti tam zablokovali hlavní silniční tahy, ve městě tak vznikly dlouhé zácpy.

#French President #Macron's approval ratings plunge, as more than 280,000 took to the streets to protest rising taxes on fuel. Macron is a showboat who has failed to learn the first principle of politics: politics is always local.https://t.co/FtRttqGQ46