V Londýně to bublá: Vzbouřenci chystají "popravu" Mayové

K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to písemně požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Podle bulvárního deníku The Sun se již takto pro hlasování veřejně či tajně vyslovilo 42 poslanců. Server BBC News s odvoláním na zdroje z Konzervativní strany píše, že potřebný práh již byl překročen.

Sir Graham Brady, předseda výboru, u kterého se dopisy scházejí, v neděli uvedl, že 48 žádostí ještě není. Dnes v britském tisku dokonce některé poslance obvinil, že ohledně poslání svých dopisů lhali. Dodal, že on sám je přesvědčen o tom, že vyslovení nedůvěry Mayové by ničemu neprospělo. Kolik dopisů se sešlo, dnes ale Brady nechtěl prozradit s tím, že "to neví ani jeho žena".

Pokud by k hlasování, které bývá tajné, skutečně došlo a Mayová by ho vyhrála, znamenalo by to, že její pozici by rok nikdo v rámcim Konzervativní strany nesměl zpochybnit.

Prezident CBI John Allan dnes premiérku podpořil. Na výroční konferenci svazu mimo jiné řekl, že odchod Británie z EU bez dohody by měl negativní důsledky pro britskou ekonomiku, kterou podle něj poškozují už současné zmatky. Podle britského tisku se tak přidal k rostoucímu počtu britských podnikatelů, kteří varují před ničivými důsledky neřízeného brexitu na hospodářství Spojeného království.

This idea that the EU has “bullied” Britain over #Brexit is dangerous and deluded nonsense. The EU has actually defended a red line of both UK and Europe - that the Good Friday Agreement must be upheld and a hard border avoided. https://t.co/zzur4DUOM4