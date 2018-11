Bezpečnější EU? Schengen má nová pravidla, tvrdě dopadnou na ilegály

Rozhodnutí států vítá Evropská komise (EK), která změny v prosinci 2016 navrhla ve snaze zlepšit možnosti reagovat na určité formy závažné trestné činnosti, včetně terorismu.

Odpovědné orgány členských zemí nově budou například povinny vytvořit v systému SIS záznam pro případy související s teroristickými trestnými činy, kromě stávajících záznamů o pohřešovaných osobách budou také moci vytvářet preventivní záznamy o osobách, které potřebují ochranu.

Welcome adoption of a stronger #Schengen Information System. Another step forward in effectively ensuring our citizens feel safe where they live, work and travel. It will help to better identify criminals and terrorists, and prevent them from entering. https://t.co/GKzEuSnY7u pic.twitter.com/zmTLHg7fCI