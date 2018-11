Poslanec vzkazuje muslimům: Chcete naše občanství? Tak přijměte naše jména

Nejpronásledovanější sekta středověku? Její jméno se do historie zapsalo krví

Poslanec sepsal asi padesátistránkovou brožuru o islámu ve Francii, v níž je zmíněno celkem 18 návrhů. Materiál vznikl už loni, uvádí server France3.

V brožuře se například uvádí, že všichni muslimští migranti, kteří získají občanství a procházejí procesem naturalizace, i ti, kteří se do země dostali díky manželství nebo se ve Francii narodili, by si měli změnit alespoň jedno ze svých jmen na tradiční francouzské jméno.

Přejmenování podle politika ukáže, že tito lidé se opravdu touží integrovat. Navíc je prý jméno, které je ve francouzském kalendáři „vhodnější pro národní kulturu“.

Aubert také obhajoval navrhované rozšíření zákazu nošení islámských šátků. „Koexistence mikro-národů na stejném území může vést jen ke konfrontaci,“ varuje Aubert.

Zákaz by měl podle něj být uplatňován ve veřejných institucích, jako jsou veřejné podniky a univerzity. Zákaz by se navíc podle Auberta za určitých podmínek mohl rozšířit i do ulic.

V brožuře také cituje jordánskou studii, která tvrdí, že nošení islámského závoje zpomaluje vývoj u dětí, přispívá k nedostatku vitaminu D a dokonce vede ke ztrátě vlasů. To jsou podle něj důvody, proč by jej mladí dívky vůbec neměly nosit.