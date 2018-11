Nález ukradeného obrazu Picassa byl nejapný žert, Nizozemci se nechali napálit

Feticuová, která žije v Nizozemsku a o krádeži napsala knihu, odjela v doprovodu novináře Westermana do Rumunska, kde měla být podle poskytnuté informace Hlava harlekýna schovaná. Na uvedeném místě, pod kamenem u stromu, obraz skutečně našla a posléze odevzdala na nizozemském velvyslanectví.

Westerman nyní na sociální síti přiznal, že se nechali se spisovatelkou napálit. "Předpokládaného ztraceného Picassa tam dali dva belgičtí divadelníci," napsal novinář bez bližší identifikace vtipálků.

'Stolen #Picasso' found buried beside a tree in #Romania turns out to be FAKE and a PR stunt https://t.co/5zCHDOPXXI pic.twitter.com/yNDxpOwz8Z