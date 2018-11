Jak prodělat statisíce liber? Londýnská policie to zvládla bravurně

EU podpořila brexitovou dohodu. Má to ale háček

Nápad zakoupit vodní děla se zrodil poté, co v roce 2011 Londýn a další britská města zasáhly rozsáhlé nepokoje, jejichž spouštěčem byl incident, při němž policie ve čtvrti Tottenham zastřelila 29letého muže. Nákup 25 let starých děl z Německa následoval o tři roky později, tehdejší ministryně vnitra Theresa Mayová ale jen rok na to nasazení této techniky při pouličních nepokojích zakázala.

"Konečně se nám podařilo se jich zbavit," citovala zpravodajská společnost BBC londýnského starostu Sadiqa Khana, který o prodej strojů usiluje od svého zvolení v roce 2016. "Příliš dlouho museli londýnští daňoví poplatníci snášet škodu z Johnsonova otřesného, zpackaného kšeftu s děly. Šlo o další mrhání penězi daňových poplatníků v podání Borise Johsona," napsal Khan na twitter.

Podle BBC proti Johnsonovi nešťastný nákup vodních děl použila i Mayová, když se v roce 2016 oba ucházeli o pozici lídra Konzervativní strany po odchodu Davida Camerona.

Za velký úspěch však nelze označit ani jejich prodej. Podle deníku The Guardian si radnice představovala, že by za stroje mohla dostat až 43.000 liber a Khan slíbil výtěžek vyčlenit na financování sociálních programů pro mládež. Výsledná částka 11.025 liber však podle listu nevynahradí ani odhadované výdaje na pojištění vodních děl od května 2016, kdy byl Khan zvolen starostou.