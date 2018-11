Španělsko neví co s migranty. Chce posílit spolupráci s Marokem

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Po setkání se svým marockým protějškem Saadaddínen Usmáním španělský premiér prohlásil, že "migrace představuje sdílenou zodpovědnost a je třeba posílit spolupráci". Podle Usmáního jeho země "dělá vše, co je v jejích silách", aby bojovala s nelegální migrací. Nicméně jde o komplexní problém, který "nemůže být vyřešen jen posílením bezpečnosti", uvedl marocký premiér. Jak dodal, je potřeba zejména pomoci rozvíjet země, ze kterých migranti utíkají.

Mnoho migrantů v Maroku, kteří se chtějí dostat dále do Španělska, pochází ze zemí subsaharské Afriky. Marocké úřady uvedly, že v loňském roce zabránily 65.000 běžencům v cestě do Evropy. Jak ale země v této souvislosti neustále zdůrazňuje, nemůže fungovat jako imigrační policie pro celý region. Maroko, Alžírsko, Libye i Tunisko nedávno odmítly návrh zaznívající v Evropské unii, že by se už na africkém kontinentu měla zřizovat záchytná střediska pro migranty mířící do Evropy.

Maroko, které mohou občané jiných afrických zemí navštívit bez víza, se v posledních měsících stalo významnou tranzitní zemí pro migranty mířící do Evropy. Důvodem je mimo jiné zpřísnění postupu vůči migrantům ze strany Itálie a spolupráce EU s libyjskou pobřežní stráží, což přispělo ke snížení počtu migrantů připlouvajících z Libye zmítané konfliktem.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) oznámila, že od začátku roku dorazilo do Španělska po moři téměř 47.500 běženců, 564 jich během plavby zemřelo nebo se pohřešují.