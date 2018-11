Rána historických rozměrů? Brexit může přinést rozpad Spojeného království

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Levná cesta z EU neexistuje

Británie stojí mimo eurozónu, není součástí schengenského prostoru a má výrazné úlevy týkající se rozpočtu EU, rekapituluje prestižní deník. Připomíná, že britský vliv a postavení byly důvodem, proč země dosáhla na takovéto podmínky, což však skončilo v momentě, kdy obyvatelé Spojeného království v předloňském referendu hlasovali pro odchod z EU.

"Šlo o ránu sobě samotnému historických rozměrů umožněnou naparujícími se fanatiky, kteří šířili nepravdy," píše editorial. Dodává, že jak se podmínky britského odchodu z EU vyjasňují, ošálení politici čelí momentu pravdy a stoupenci brexitu jsou šokováni tím, co bylo dlouho zřejmé - že snadná, levná cesta z EU pro Británii neexistuje.

Plány britské premiérky Theresy Mayové vidí zemí mimo Evropu, což ale bude trvat nejméně další dva roky, načež má nastoupit budoucí partnerství, v rámci něhož bude kontrola pohybu vyměněna za britský přístup na evropský trh, poukazuje The Guardian. Zmiňuje přitom slova lucemburského premiéra Xaviera Bettela z roku 2016, který pozici Británie hodnotil tak, že země byla členem EU s mnoha výjimkami a nyní nechce být členem při zachování mnoha výhod.

EU i Británie musejí podle renomovaného deníku vyjasnit nejen své krátkodobé cíle, ale také dlouhodobé zájmy a vzájemné vztahy. "Brusel říká, že Británii neumožní vybírat si dle vlastní vůle opatření, kterých se bude účastnit a kterých se zdrží. Přesto je jasné, že EU nemůže být tak absolutistická," pokračuje editorial.

Není pravděpodobné, že plán Mayové projde britským parlamentem, přičemž analýza opozičních labouristů jasně ukazuje na jeho chyby, uvádí britský server. Kritizuje však, že vůdce labouristů Jeremy Corbyn nemá žádný plán, jak se z patu dostat. Některé věci jsou totiž již jisté, například to, že v následujících dvou letech, kdy bude Británie již mimo EU, bude podřízena většina jejích zákonů, a to bez jakéhokoliv slova v Bruselu, upozorňuje The Guardian. Konstatuje, že takové vazalství je nepřekročitelným schodem na cestě z EU.

Brexit je hrozbou

"V této fázi stojí za to položit otázku: Co když se Donald Trump rozhodne obnovit obchodní válku s Bruselem?" pokračuje prestižní deník. Vysvětluje, že za takové situace by Británie musela následovat EU a zavést omezení a cla, která sice mohou svědčit evropské ekonomice, ale zároveň vystavit Spojené království americké odvetě.

Británie by si tak musela vybrat mezi spojenci a přáteli a s ohledem na skutečnost, že stávající vládce Bílého domu považuje zkoušky loajality za zahraničněpolitický nástroj, jde o možný a znepokojivý scénář, který odhaluje směšnost tvrzení, že brexit přinese Spojenému království dávno ztracenou suverenitu, soudí The Guardian. Za paradox považuje to, že stoupenci brexitu, kteří se označují za ochránce suverenity státu, prosazují politický projekt, který ji podrývá.

Náznakem dalšího vývoje je podle editorialu znovuotevření otázky Gibraltaru. "Konzervativní stoupenci brexitu dlouho ukazují, že se zkrátka nemohou méně zajímat o Irsko. Jejich přání opustit jednotný trh a celní unii není bezdůvodné," naznačuje liberální server. Připomíná, že Mayová tuto pozici zpočátku sama zastávala, ale nakonec musela připustit, že daný postup by ohrozil mír v Severním Irsku.

Premiérkou vyhlášené přechodné období potrvá nejméně do prosince 2020, přičemž půl roku předtím bude muset padnout rozhodnutí zda aktivovat "irskou pojistku", neboli poslední možnost jak udržet hranici na ostrově otevřenou i v případě, že Británie opustí EU bez zajištění budoucích obchodních dohod, nastiňuje renomovaný deník. Soudí, že umožnit Bruselu, aby mohl do této pojistky mluvit je rozumné, ačkoliv to rozzuřilo stoupence brexitu, kteří situaci vnímají jako snahu poškodit Spojené království skrze nadnárodní dohody.

Brexit nadále infikuje a otravuje otázku celistvosti Spojeného království, varuje The Guardian. Tvrdí, že pokud Severní Irsko mimo EU bude moci nadále obchodovat se sedmadvacítkou na bázi otevřené hranice, pak by další části Velké Británie mohly začít inklinovat k myšlence, že by také mohly být blíže Evropě, aniž by to ovlivnilo jejich vnitrostátní obchod.

Z tohoto důvodu Mayová odmítá předávat pravomoci jednotlivým parlamentům, což může v budoucnosti vyhrotit vztahy mezi britskými regionálními institucemi, které by po brexitu mohly fungovat ještě hůře než dnes, obává se editorial. Dodává, že v nejhorším případě by se Spojené království mohlo rozpadnout, a proto brexit, nikoliv EU, představuje skutečnou hrozbu pro integritu země.