Mayová čelí dalším potížistům kvůli brexitu. V parlamentu se stala nečekaná věc

Zasedání vlády se dnes poprvé v nových funkcích účastní ministr pro brexit Stephen Barclay a ministryně práce Amber Ruddová. V pátek nahradili Dominica Raaba a Esther McVeyovou, kteří na protest proti předběžnému textu dohody o brexitu odstoupili.

DUP dnes Mayovou vyzvala, aby dodržela "svou část obchodu". Varování přišlo poté, co deset severoirských unionistů v britském parlamentu v pondělí večer při hlasování odmítlo podpořit vládní návrhy týkající se rozpočtu. V jednom případě dokonce hlasovali pro návrh opozičních labouristů.

The DUP should not judge fellow MPs by their own shoddy standards - we care about our constituents jobs, their futures and the future of their children & grandchildren. #DUP should try representing all the people of N Ireland who BTW voted #Remain & with good reason. https://t.co/Jb24XZ1Ypm