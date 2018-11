Mayová jede za Junckerem na "odpolední čaj", proberou budoucí vztahy EU-Británie

Schůzka se podle Schinase bude týkat pokračujících vyjednávání o politické deklaraci o budoucnosti vzájemných vztahů. V ní hodlají obě strany popsat, jak chtějí, aby vypadaly smlouvy upravující spolupráci v řadě oblastí mezi EU27 a Británií jako zemí mimo evropský blok.

"Smyslem je příprava nedělní Evropské rady a zajistit, že budeme v situaci, kdy bude možné podpořit návrh dohody o (britském) odchodu a potvrdit politickou deklaraci o rámci budoucích vzájemných vztahů," uvedl mluvčí. Setkání, začínající v 17:30 SEČ, pod něj nebude pracovní večeří, ale "odpoledním čajem".

President @JunckerEU will meet with Prime Minister @theresa_may tomorrow Wednesday 21.11 at 17.30 (CET).