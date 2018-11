Čech, který kradl u Kňažka, dostal přísnější trest. Volal po něm i sám herec

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Slovenský nejvyšší soud letos v červenci rozhodl, že loni uložený trest obžalovanému byl v rozporu se zákonem nízký. Jako polehčující okolnost při rozhodování o výši trestu podle něj nestačí jen samotné doznání obžalovaného, jak to učinil Novotný.

Nejvyšší soud tak vyhověl dovolání již bývalé ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské, která tvrdila, že při použití zákonných ustanovení měl soud vyměřit Novotnému trest v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do deseti let. Nově uložený trest je právě na spodní hranici zmiňovaného pásma.

Novotný i během dnešního líčení u soudu první instance svého činu litoval. "Chtěl bych se omluvit panu Kňažkovi za to, co jsem mu způsobil," řekl obžalovaný.

Kňažko v reakci na nový verdikt řekl, že v podobných případech je třeba ukládat exemplární tresty, protože při podobných krádežích bylo podle něj mnoho lidí zabito či zmrzačeno.

"Spravedlnost nikdy není absolutní. Nemám v sobě pocit msty," řekl novinářům Kňažko, který se dnešního líčení zúčastnil a který dříve podal podnět tehdejší ministryni spravedlnosti Žitňanské k podání mimořádného opravného prostředku proti původnímu verdiktu v případu.

Do Kňažkovy vily v prestižní bratislavské čtvrti nedaleko památníku Slavín Čech vnikl v noci loni v lednu. Odcizil hotovost z peněženky a s pomocí nalezených klíčů otevřel trezor, ze kterého podle obžaloby vzal peníze, prsten a hodinky v celkové hodnotě nejméně 10.000 eur (260.000 Kč). Kňažko se ovšem vzbudil a zloděje postřelil. Zraněný muž ještě stihl z vily uprchnout, ale policisté ho dopadli na zahradě.

Proti trestu uloženému loni se Novotný ani prokurátor neodvolal. Čech tak nastoupil na Slovensku k výkonu trestu. Nejvyšší soud po zrušení verdiktu okresního soudu uvalil na Novotného vazbu. Ve slovenském rejstříku trestů má Novotný jeden záznam ohledně podmíněného zastavení trestního stíhání v jiné věci. Ve vlasti byl Čech podle dřívějších informací opakovaně stíhán.