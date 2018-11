Princ Charles se setkal s lidmi, které Británie zachránila před nacisty

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Děti ve věku od tří do 17 let tehdy odcestovaly vlaky a loděmi do Anglie. Záchranná akce byla realizována po násilnostech vůči židům během pogromů v listopadu 1938 v Německu. Mnohé odvezené děti se už vícekrát neshledaly se svými nejbližšími příbuznými, kteří nepřežili holokaust.

Z okupovaného území Československa v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí zajištěním odjezdu vlakem do Británie humanitární pracovník Nicholas Winton, který zemřel v roce 2015 ve věku 106 let.

Setkání členů Sdružení židovských uprchlíků se 70letým následníkem britského trůnu při příležitosti 80. výročí transportů dnes trvalo v londýnském Svatojakubském paláci zhruba půldruhé hodiny.

Podle listu Daily Mail princ Charles jako hostitel na dnešní recepci působil dobře naladěn a bavil se s členy sdružení, zatímco popíjel víno.

Charles je podle Daily Mail dlouholetým podporovatelem Sdružení židovských uprchlíků a naposledy dával podobnou recepci ve svém sídle Clarence House při příležitosti 75. výročí dětských transportů.