Bývalý vůdce gangu sepsal své paměti, den před jejich vydáním ho zastřelili

Jedenatřicetiletý Yasar byl zastřelen v pondělí v noci poté, co v Kodani opustil koktejlový večírek pořádaný při příležitosti dnešního vydání jeho knihy Rödder (Kořeny). Médiím to řekl Jörgen Ramskov, šéfredaktor rozhlasové stanice Radio24syv, v níž měl Yasar svou talk show. Yasar byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde dnes zemřel.

Zločinecké gangy se v Dánsku podílejí na násilnostech, vloupáních, vydírání i prodeji drog.

Yasar se narodil v Turecku a do Dánska přišel ve čtyřech letech. Podle agentury Ritzau se Yasar rozhodl opustil gang, když se dozvěděl, že se stane otcem. Poté se zapojil do programu pomoci lidem, kteří chtějí začít nový život. Už loni po opuštění gangu policii nahlásil, že se stal terčem pokusu o napadení.