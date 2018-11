Merkelová ještě neřekla poslední slovo? Kancléřkou bude až do roku 2021, tvrdí Schäuble

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

O možném předčasném konci Merkelové ve funkci kancléřky, kterou zastává od roku 2005, se začalo mluvit poté, co koncem října oznámila, že po 18 letech skončí jako předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU). Takový krok ji podle pozorovatelů zákonitě oslabí. Navíc není vyloučené, že se budoucí šéf CDU bude chtít stát zároveň kancléřem.

Bývalý dlouholetý německý ministr financí Schäuble je ale toho názoru, že Merkelová ve funkci zůstane celé další tři roky. "Počítám s tím, že je zvolena na toto funkční období," řekl dnes. Důvodem Schäubleho přesvědčení je mimo jiné to, že postavení kancléře je v německé ústavě velmi silné, a parlament ho tak nemůže odvolat, aniž by zároveň zvolil někoho jiného do čela vlády. "V řadě zemí se snadno najdou lidé, aby hlasovali proti někomu, ale je těžké získat hlasy pro někoho," míní.

Šestasedmdesátiletý politik nepočítá ani s tím, že by se uskutečnily předčasné volby, k nimž by se mohla otevřít cesta v případě, že se Merkelová rozhodne odejít z funkce sama. "Naše ústava nechce, aby, když se nějaká strana zrovna necítí dobře, což se stává, tak se hned uskutečnily nové volby," poznamenal.

Narážel tak na to, že hlavním důvodem konce Merkelové v čele CDU jsou volební neúspěchy strany za poslední zhruba rok. I proto má on sám její rozhodnutí za dobré a je přesvědčen, že ho oceňuje i většina křesťanských demokratů.

Ti budou nástupce Merkelové vybírat na sjezdu v prosinci. Mezi trojici největších favoritů patří generální tajemnice strany Annegret Krampová-Karrenbauerová, bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz a ministr zdravotnictví Jens Spahn.