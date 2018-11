Tvrdá realita brexitu. Na stole jsou překvapivé možnosti, zní z Británie

Lidstvo už za pár let čeká katastrofa? Do roku 2050 může oslepnout až miliarda lidí

Nerealistické požadavky

"Tudíž, možná bychom se mohli zdržet zdůrazňování, že izolacionističtí fanatici ohrožují brexit," naznačuje prestižní deník. Za lepší možnost označuje, aby britský parlament, až bude někdy příští měsíc činit historické rozhodnutí o budoucnosti Spojeného království, jednal na základě reálné situace.

Nemůže být v zájmu Velké Británie, aby se stoupenci tvrdého brexitu uchýlili k tzv. "smysluplné volbě", aniž by chápali podstatu rozhovorů, které kabinet Theresy Mayové vedl s Evropskou unií, zdůrazňuje editorial.

"Stále nám zbývá hodně práce a stále máme dost času do (jednání) Evropské rady na konci tohoto měsíce," cituje The independent slova Andrey Leadsomové, předsedkyně britské dolní parlamentní komory a bývalé ministryně vlády Mayové, která se nyní snaží mobilizovat další členy kabinety, aby na poslední chvíli požadovali úpravy dohody o odchodu z EU.

Daný přístup by však vyžadoval větší pružnost, než je reálná, míní renomovaný server. Připomíná, že v sobotu se uskuteční zvláštní schůzka lídrů EU, tudíž finální text dohody bude projednáván již o tomto víkendu a jediné změny, které lze ještě učinit, představují nezávazná politická prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, jelikož vše ostatní již britská vláda podepsala.

Je možné, že text politického prohlášení, který údajně vedl k rezignaci Dominica Raaba na post ministra pro brexit, bude kosmeticky upraven, připouští The independent. Vysvětluje, že pasáž hovoří o celním uspořádání, které vychází z jednotné celní zóny popsané v dohodě britsko-evropské dohodě, ale právě tuto část dohody, která se nelíbí Andree Leadsomové, jelikož garantuje otevřenost britsko-irské hranice ne dobu neurčitou, změnit nelze.

Na stoje je i nové referendum

"Nikdo nepřišel s jakýmkoliv alternativním návrhem, který by zároveň naplnil výsledek referenda (o brexitu) a zajistil, že mezi Severním Irskem a Irskem nebude pevná hranice," zmiňuje editorial prohlášení Theresy Mayové z minulého čtvrtka, které označuje za správné. Stejně tak dává zapravdu premiérce v jejím nedělním vystoupení, v němž odmítla tvrzení, že odlišný postup britského kabinetu by mohl vyústit v model vztahů, které mají s EU například Norsko či Kanada.

Kritizované problémy by jednoduše přetrvaly, souhlasí The Independent s Mayovou, a nabádá stoupence tvrdého brexitu, ať již z řad vládních ministrů či zákonodárců, aby se konečně smířili s touto skutečností. Pokud skutečně chtějí brexit bez jakékoliv dohody, měli by ho podle liberálního deníku obhajovat.

Zároveň nastal čas, aby představitelé Labouristické strany Jeremy Corbyn a Keir Starmer přestali předstírat, že mohou vládu přimět k dojednání jiné dohody s EU, apeluje prestižní server. Obrací se též na britské zákonodárce, kteří budou brzy činit zásadní rozhodnutí, aby podpořili takovou možnost, která je realistická.

"Existuje brexit bez dohody, dohoda Mayové či finální referendum, v němž by jako jedna z možností bylo setrvání v Evropské unii," konstatuje The Independent. Dodává, že každý, kdo předstírá, že jsou zde i jiné možnosti, není k britským občanům upřímný.